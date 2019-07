TORI 1 – PIRLA 0 – PANICO A MORATALLA, IN SPAGNA, DOVE DURANTE UNA TRADIZIONALE FESTA POPOLARE UN 25ENNE È STATO TRAVOLTO DALLA FURIA DI DUE TORI: L’UOMO ERA UNO DEI TANTI CHE STAVA SFIDANDO I BESTIONI QUANDO SI È TROVATO CON LE SPALLE CONTRO UNA BARRIERA E NON È RIUSCITO AD ARRAMPICARSI – QUINDICI SECONDI DI TERRORE PURO FINITI CON…(VIDEO)

DAGONEWS

la furia dei tori 6

Momenti di panico a Moratalla, in Spagna, dove un uomo è stato travolto dalla furia di due tori durante una tradizionale festa popolare.

Come si vede nelle immagini registrate da un altro turista il 25enne stava correndo e cercava di evitare i bestioni quando non è riuscito ad arrampicarsi su una barriera di sicurezza, finendo per essere colpito più volte dagli animali che si sono accaniti contro di lui. L’uomo ha provato a difendersi, ha cercato di scappare, ma per 15 secondi è rimasto in balia dei tori.

la furia dei tori 5

Solo dopo un tempo che è sembrato infinito alcuni presenti sono riusciti a tirare via gli animali con delle corde e la vittima è stata soccorsa: non è stato incornato, ma ha subìto diverse ferite all’addome.

la furia dei tori 4

la furia dei tori 3 la furia dei tori 2

la furia dei tori 1