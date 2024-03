17 mar 2024 10:20

A TORINO UN 53ENNE È MORTO CADENDO NEL PO. L’UOMO ERA INSIEME ALLA MOGLIE AI “MURAZZI” E, PER SCATTARSI UNA FOTO, È CADUTO IN ACQUA: IL POVERETTO NON SAPEVA NUOTARE - UN 23ENNE ORIGINARIO DEL BANGLADESH, RASEL MIYA MD, HA PROVATO A SALVARLO TUFFANDOSI MA NON C’E’ STATO NULLA DA FARE – IL TRISTE RACCONTO DEL GIOVANE, RIMASTO IN ACQUA PER MEZZ’ORA: “NESSUNO CERCAVA DI AIUTARLO. ERANO TUTTI FERMI A GUARDARE”