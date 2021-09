TORINO BRUCIA! - UN GROSSO INCENDIO È SCOPPIATO IN PIENO CENTRO, NEL CAPOLUOGO PIEMONTESE, VICINO ALLA STAZIONE PORTA NUOVA: LE FIAMME SI SONO SVILUPPATE NELLE MANSARDE DEL PALAZZO E UNA COLONNA DI FUMO NERO È VISIBILE DA VARIE ZONE DELLA CITTÀ – LE CAUSE SONO ANCORA DA ACCERTARE - VIDEO

incendio in un palazzo in piazza carlo felice a torino 4

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Un grosso incendio è scoppiato questa mattina nel centro di Torino tra via Lagrange e piazza Carlo Felice. Le fiamme - secondo da quanto si apprende - si sono sviluppate nelle mansarde di un palazzo. Le cause sono ancora da accertare, Sul posto varie squadre dei vigili del fuoco con autoscala mentre la colonna di fumo nero è visibile da varie zone della città. (ANSA).

incendio in un palazzo in piazza carlo felice a torino