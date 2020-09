13 set 2020 15:46

TORINO FAR WEST - SPARA UN COLPO IN ARIA PER ALLONTANARE I CLIENTI CON CUI DISCUTEVA PER COLPA DI UN PORTAFOGLI RUBATO: ARRESTATO IL TITOLARE DEL BAR MANHATTAN - DOPO GLI ACCERTAMENTI SI È SCOPERTO CHE LA PISTOLA ERA STATA RUBATA NEL 2014 E PER QUESTO I CARABINIERI L’HANNO INVIATA AL RIS DI PARMA PER VERIFICARE SE SIA STATA UTILIZZATA IN PASSATO PER COMMETTERE ALTRI REATI.