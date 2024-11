TORINO FISCHIA JOHN ELKANN! A GUSTARSI LO SHOW DI SINNER APPLAUDITISSIMO CONTRO RUUD C’ERANO ANCHE IL CEO DI EXOR JOHN ELKANN E LA MOGLIE LAVINIA, FISCHIATI DAL PUBBLICO DELL’INALPI ARENA UNA VOLTA INQUADRATI DALLA REGIA DELLE FINALS – MUGUGNI ANCHE ALL’INDIRIZZO DI ALLEGRI…

Da torinocronaca.it

john elkann foto mezzelani gmt 1418

«Ancora tu, non dovevamo rivederci più...?», verrebbe quasi da dire. Dall’8 settembre, giorno della finale agli Us Open, sono passati 70 giorni. Da martedì scorso, invece, solo quattro. Sinner-Fritz, ormai è diventato un “must” del tennis mondiale, un po’ come era stato Sinner-Djokovic l’anno scorso proprio di questo periodo. Ancora una volta, due finalisti provenienti dallo stesso girone alle Nitto Atp Finals - come nel 2023 appunto - si giocheranno la finalissima oggi pomeriggio, fischio di inizio alle ore 18.

I precedenti sono nettamente a favore del numero 1, ma si sa, in una finale, le variabili da tenere conto sono tante. Martedì Sinner ha vinto nettamente contro il californiano, oggi proverà a replicare, anche se il Fritz visto in campo proprio ieri pomeriggio contro Zverev potrebbe impensierire di più il beniamino di casa.

Tornando alla sfida di semifinale di ieri, Sinner, ancora una volta trascinato dal pubblico di casa si è imposto nettamente sul norvegese Casper Ruud, bravo comunque a raggiungere per la terza volta la semifinale delle Nitto Atp Finals.

john elkann foto mezzelani gmt 1419

Un’ora e 9 minuti per completare il lavoro, sotto gli occhi di John Elkann e la moglie Lavinia, fischiati dal pubblico dell’Inalpi Arena una volta inquadrati dalla regia delle Finals.

ELKANN

john elkann foto mezzelani gmt 1412

Da https://www.spazioj.it/

In tribuna, oltre al dirigente bianconero Claudio Chiellini, è presente anche John Elkann, il CEO di Exor, holding che controlla, tra le altre, la Ferrari e proprio la Juve. Inquadrati dalle telecamere anche Giorgio Chiellini e successivamente Massimiliano Allegri.

Non appena tutti questi volti noti sono comparsi sui grandi schermi, durante la partita di Sinner, dal pubblico sono partiti solo tanti fischi.

Le telecamere hanno ripreso anche Giorgio Chiellini mentre esultava per la giocata di Sinner proprio come faceva per un gol della Vecchia Signora o per un suo salvataggio.

