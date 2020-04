TORNA A CASALINO – A TRE GIORNI DALLO SBROCCO IN DIRETTA NAZIONALE DI CONTE, L’UFFICIO STAMPA DI PALAZZO CHIGI PRECISA: “MAI CHIESTO CHE LA CONFERENZA STAMPA VENISSE TRASMESSA A RETI UNIFICATE. IL SEGNALE AUDIO VIDEO È A DISPOSIZIONE DI TUTTE LE TV CHE DECIDONO LIBERAMENTE” – “SMENTITE FAKE NEWS SUL MES CHE RISCHIAVANO DI ALIMENTARE DIVISIONI” (CIAO CORE)

Coronavirus, P.Chigi: Mai chiesto conferenza Conte a reti unificate

(LaPresse) - "Non c’è stata alcuna conferenza stampa a reti unificate. Palazzo Chigi non ha mai chiesto che la conferenza stampa venisse trasmessa a reti unificate; e infatti è stata trasmessa solo da alcuni canali tv e solo per una parte e non interamente". E' quanto precisa l'ufficio stampa di Palazzo Chigi. tutti gli interventi del Presidente del Consiglio si sono sempre svolti secondo le consuete modalità e, in particolare, nella forma di conferenze stampa, salvo qualche rara eccezione.

"Sin dall’inizio del primo mandato del Presidente Conte, dal giugno 2018, Palazzo Chigi trasmette il segnale audio video in Hd mettendolo a disposizione di tutti e di tutte le reti televisive, le quali liberamente decidono se e cosa mandare in onda sui propri canali. Lo stesso è avvenuto in occasione delle dichiarazioni alla stampa di sabato 21 marzo (per le quali alcuni hanno parlato, del tutto impropriamente, di ‘diretta facebook‘) e della conferenza stampa di venerdì 10 aprile (per la quale alcuni, anche qui del tutto impropriamente, hanno parlato di “discorso alla nazione a reti unificate”)", si legge ancora.

Coronavirus, P.Chigi: Fake news su Mes rischiavano alimentare divisioni

(LaPresse) - "Il 10 aprile il Presidente del Consiglio ha tenuto una conferenza stampa, come tante altre volte avvenuto in queste settimane. E come ogni volta ha illustrato i provvedimenti adottati, ha spiegato e chiarito i fatti più rilevanti e ha risposto a tutte le domande dei giornalisti, tanto sull’emergenza coronavirus quanto sul Mes. Nell’occasione ha smentito vere e proprie fake news che rischiavano di alimentare divisioni nel Paese e di danneggiarlo, compromettendo il “senso di comunità”, fondamentale soprattutto in questa fase di emergenza". E' quanto precisa in una nota l'ufficio stampa di Palazzo Chigi

