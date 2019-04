9 apr 2019 20:15

TORNA MARINO, TUTTO È PERDONATO – L’EX SINDACO DI ROMA È STATO ASSOLTO IN CASSAZIONE SUL “CASO SCONTRINI” PERCHÉ “IL FATTO NON SUSSISTE” – ASSOLTO IN PRIMO GRADO DA TUTTE LE ACCUSE, IN APPELLO ERA STATA CONDANNATO A 2 ANNI DI CARCERE PER PECULATO E FALSO