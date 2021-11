TORNA IL TERRORE IN NORVEGIA – A OSLO UN UOMO A TORSO NUDO AGGREDISCE I PASSANTI CON UN COLTELLO. LA POLIZIA, DOPO AVER CERCATO DI INVESTIRLO, GLI SPARA E LO UCCIDE – SECONDO ALCUNI TESTIMONI L’AGGRESSORE AVREBBE URLATO ALLAH AKBAR DURANTE L’ATTACCO. “IN QUESTA FASE NON C’È NULLA CHE INDICHI CHE SI TRATTI DI UN ATTACCO TERRORISTICO” MENO DI UN MESE FA, A KONGSBERG, NEL SUD DELLA NORVEGIA, UN 37ENNE ARMATO DI ARCO E FRECCE AVEVA UCCISO QUATTRO DONNE E UN UOMO - VIDEO

Da Corriere.it

NORVEGIA – UN UOMO AGGREDISCE I PASSANTI A OSLO

Un uomo a torso nudo ha cercato di aggredire alcune persone con un coltello nella zona di Bislett, a Oslo , ed è stato ucciso dagli agenti. Lo ha detto il direttore delle operazioni di polizia, Tore Solberg, alla Norwegian Broadcasting (Nrk). L’aggressore è stato portato all’ospedale di Ulleval dopo che la polizia gli ha sparato ed è morto per le ferite riportate.

Solo un agente sarebbe rimasto ferito, in modo non grave. «Una pattuglia era vicina» al luogo dell’aggressione e per questo è riuscita a fermare l’uomo, ha detto il capo della polizia Torgeir Brenden citato dai media norvegesi.

«All’inizio gli agenti hanno cercato di investirlo quando ha cercato di accoltellare una persona», ma «l’auto della polizia si è scontrata con un muro ed è in questo frangente che gli agenti sono stati aggrediti dall’uomo».

NORVEGIA – UN UOMO AGGREDISCE I PASSANTI A OSLO

«Non escludiamo alcun motivo, ma in questa fase non c’è nulla che indichi che si tratti di un attacco terroristico», ha detto ai giornalisti l’ispettore di polizia Egil Jorgen Brekke. Secondo alcuni testimoni l’aggressore avrebbe urlato «Allahu Akbar» durante l’attacco. Ma si tratta di dichiarazioni da verificare.

Secondo il quotidiano norvegese Verdens Gangè, l’aggressore sarebbe un russo sulla trentina che è stato obbligato, nel dicembre 2020, a sottoporsi a cure psichiatriche dopo un attacco con un coltello compiuto un anno prima, sempre a Oslo. I video dei testimoni diffusi sui social media mostrano il sospetto a torso nudo e armato di un grosso coltello.

NORVEGIA – UN UOMO AGGREDISCE I PASSANTI A OSLO

Meno di un mese fa, a Kongsberg, nel sud della Norvegia, un 37enne armato di arco e frecce aveva ucciso quattro donne e un uomo.