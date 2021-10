19 ott 2021 08:09

È TORNATO IL DR. STRANAMORE DI PYONGYANG: CICCIO KIM HA LANCIATO UN ALTRO MISSILE BALISTICO VERSO IL MARE DEL GIAPPONE - LO HA CONFERMATO LA COREA DEL SUD: IL TEST AVVIENE PROPRIO IN COINCIDENZA CON I COLLOQUI DELLE PROSSIME ORE A WASHINGTON IN CUI SI DOVRÀ DISCUTERE DI UNA STRATEGIA PER LA RIPRESA DEL DIALOGO CON IL REGIME NORD-COREANO SULLA DENUCLEARIZZAZIONE…