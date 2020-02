TORNIAMO IN PISTA! IL COCORICÒ RIAPRE LA NOTTE DI PASQUA - PUBBLICATA SU FACEBOOK UNA PAGINA EVENTO DEL NUOVO CORSO DELLA DISCOTECA DI RICCIONE. LO STORICO LOCALE ERA STATO DICHIARATO FALLITO LO SCORSO GIUGNO: ORA HA UN NUOVO GESTORE: L'IMPRENDITORE ENRICO GALLI GIÀ PATRON DI UNA DELLE DISCOTECHE STORICHE DELLA RIVIERA, "L'ALTROMONDO STUDIOS". HA FIRMATO UN CONTRATTO PER 8 ANNI...

Da https://www.ilrestodelcarlino.it/

cocoricò

Il nuovo gestore aveva detto "potrebbe essere riaperto per Pasqua, prima dell'estate". E così sarà: il Cocoricò riapre il prossimo 11 aprile. La data è comparsa su Facebook in una pagina-evento organizzata da Aries Vip Cocoricò in cui la 'festa' sotto la Piramide è fissata per sabato 11 aprile dalle 23 alle 5.30, la notte di Pasqua.

Lo storico locale di Riccione, chiuso in seguito al fallimento della società che lo aveva in gestione decretato lo scorso giugno, ha un nuovo gestore dallo scorso ottobre: l'imprenditore Enrico Galli già patron di una delle discoteche storiche della Riviera, l'Altromondo Studios. Ha firmato un contratto per otto anni.

cocoricò

Il Cocoricò, simbolo delle notti trasgressive degli anni Novanta, era stato dichiarato fallito lo scorso 4 giugno dal Tribunale di Rimini che aveva respinto la richiesta di concordato preventivo e accolto la richiesta di fallimento presentata dall'Agenzia delle Entrate per una cifra superiore gli 800mila euro.

