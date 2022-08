25 ago 2022 18:32

TORO LOCO, HAI QUEL FUOCO - NELLA CITTA’ DI VALLADA, NELLA COMUNITÀ SPAGNOLA DI VALENCIA, UN RAGAZZO DI 24 ANNI E’ MORTO INFILZATO DA UN TORO CON LE CORNA IN FIAMME – IL RAGAZZO, CHE PARTECIPAVA ALLA SOLITA FESTA FOLKLORISTICA, E’ STATO PORTATO DI CORSA ALL’OSPEDALE. DOVE I MEDICI NON HANNO POTUTO FARE NULLA – IN SPAGNA SONO GIA’ DIECI LE PERSONE MORTE INFILZATE DALLE CORNA DEI TORI, SOLTANTO NEL 2022. MA LORO SE NE FOTTONO...