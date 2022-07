TORO LOCO – NELL'ANNUALE FESTIVAL “BOUS A LA MAR” IN COSTA BRAVA UN TORO HA CARICATO E INCORNATO UN UOMO NELL'ARENA ALLESTITA VICINO AL MOLO – LUNGHI ATTIMI DI TERRORE, CON L'ANIMALE CHE SI È ACCANITO SULLA PREDA, COLPENDOLO RIPETUTAMENTE, MENTRE TUTTI INTORNO CERCAVANO DI AIUTARE LA VITTIMA, FINO A CHE… – VIDEO

Dagonews

bous a la mar corsa dei tori

Un uomo ha miracolosamente schivato la morte dopo essere stato assalito e incornato da un toro durante un festival annuale sulla Costa Blanca, in Spagna.

È successo giovedì pomeriggio durante l'evento conosciuto come “Bous a la Mar” (ovvero “Tori in mare“) che si ripete come tradizione ogni luglio nella località di Moraira, vicino a Benidorm.

Qui un'arena temporanea viene allestita vicino alla banchina del porto turistico e i tori si scatenano con i “festaioli” che scherniscono gli animali e si tuffano in acqua o si arrampicano sulle piattaforme per evitare di essere caricati e incornati.

bous a la mar corsa dei tori 9

Le riprese video mostrano come l'uomo a torso nudo sia stato calpestato e colpito per quasi trenta secondi dall'animale scatenato, le cui corna gli hanno sfiorato la testa e lo stomaco di pochi centimetri.

Nelle immagini si vedono altri “festaioli” che saltano intorno al toro, le braccia nel tentativo di attirare l'attenzione dell'animale e persuaderlo ad allontanarsi dalla preda, ma senza alcun risultato. L'uomo alla fine è riuscito a liberarsi, è corso via e si è tuffato in mare per sfuggire a quella che sembrava essere una morte quasi certa.

bous a la mar corsa dei tori 8

Media locali hanno fatto sapere che l'uomo è stato successivamente portato in ospedale, dove è stato medicato per una ferita all'inguine, oltre ad altri tagli e contusioni minori, ma nulla di più.

Mercoledì è emerso che, nell'arco di appena 24 ore, tre persone erano morte incornate durante corse dei tori nella zona di Valencia.

bous a la mar corsa dei tori 7

bous a la mar corsa dei tori 2 bous a la mar corsa dei tori 3 bous a la mar corsa dei tori 4 bous a la mar corsa dei tori 5 bous a la mar corsa dei tori 6