Orrore in Colombia dove un uomo è morto sul colpo dopo essere stato colpito da un toro. Jhon Mario Puello Caballero ha tentato di scalcare l’animale durante una festa tradizionale a Bolívar, in Colombia, dove gli uomini sfidano i tori. Ma è stato mentre provava a superare l’animale che è stato colpito alla testa, lasciando sotto choc i presenti che hanno assistito alla scena da horror.

Un gruppo di persone che partecipava all’evento ha provato a distrarre il toro per riuscire a prestare soccorso a Caballero. Quando sono riusciti ad allontanare l’animale, hanno cercato di rianimare l’uomo. Ma per lui non c’era più niente da fare.

