TORRENTE KILLER – DUE UOMINI SONO MORTI MENTRE PRATICAVANO CANYONING IN PROVINCIA DI SONDRIO: LE VITTIME, APPASSIONATE DI “TORRENTISMO”, SONO UN AUSTRIACO E UN TEDESCO IN VACANZA: ERANO RIMASTI INTRAPPOLATI NELLE CORDE SOTTO IL GETTO DI UNA CASCATA - VIDEO

Laura Carcano per LaPresse

Incidente in montagna in Val Valchiavenna: una giornata di canyoning è finita in tragedia. Due uomini sono morti mentre praticavano torrentismo nella valle della provincia di Sondrio, nel territorio di Gordona.

Le vittime sono un cittadino austriaco di 41 anni e un tedesco, di 48, in vacanza nella zona. Salve altre cinque persone, tedesche, che facevano parte del gruppo. Poco prima dell'una della notte di sabato, il gestore dell'agriturismo dove la comitiva era alloggiata si è allarmato e ha segnalato il mancato rientro. Le informazioni erano abbastanza precise e indicavano che erano usciti per fare canyoning in Val Pilotera, sport che si pratica nella discesa di gole strette.

Una squadra del Cnsas, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, è partita subito, con tecnici alpini e tecnici di soccorso in forra. Hanno individuato i cinque che si trovavano fuori dal torrente ma mancavano due persone, che si erano calate nella cascata.

I soccorritori si sono calati e hanno visto uno dei due uomini intrappolato nelle corde, senza vita, sotto il getto della cascata. Mentre provvedevano al recupero, all'alba le condizioni di luce sono migliorate ed è quindi stato possibile localizzare anche il secondo disperso, che si trovava in una pozza circa 300 metri più a valle. L'uomo è stato avvistato dal ponte. Il recupero dei due corpi è stato particolarmente complesso e impegnativo, in un caso eseguito tramite la tecnica del contrappeso, data anche la forte portata d'acqua all'interno della cascata.

Sul posto è intervenuto anche l'elicottero decollato da Bergamo, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.

Il canyoning è una attività ricreativa o sportiva che viene praticata in montagna e consiste nella discesa dei torrenti che scorrono nei canali rocciosi, senza l’ausilio di natanti come canoe, kayak o gommoni. Si scende a piedi. Unica concessione sono le corde, utilizzate per calarsi nei tratti verticali dei canali, oppure per attraversare punti particolarmente esposti, dove il rischio di cadere sarebbe altrimenti troppo alto.

Questi canali, che spesso sono stati scavati dall’azione erosiva dell’acqua, sono le forre, chiamate anche gole o fossi, e la loro discesa, che può presentare diversi livelli di difficoltà, viene effettuata con un misto di trekking e tecniche alpinistiche.