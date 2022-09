25 set 2022 12:01

LE TORTURE DEI RUSSI AI PRIGIONIERI OCCIDENTALI - AIDEN ASLIN, UNO DEI CINQUE BRITANNICI RILASCIATI DALLA RUSSIA NELL'AMBITO DELLO SCAMBIO DI PRIGIONIERI DEI GIORNI SCORSI, HA RACCONTATO DI ESSERE STATO PUGNALATO ALLA SCHIENA DA UN UFFICIALE MENTRE ERA IN ISOLAMENTO: “MI DICEVANO: VUOI UNA MORTE RAPIDA O UNA BELLA MORTE. INSIEME CON ALTRI PRIGIONIERI ERAVAMO COSTRETTI A STARE IN PIEDI E CANTARE L'INNO NAZIONALE RUSSO PER NON ESSERE PICCHIATI…”