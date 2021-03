TORZI DI PANE - IL BROKER ARRESTATO A GIUGNO IN VATICANO PER LA COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE A LONDRA È INDAGATO A MILANO PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, TRUFFA E APPROPRIAZIONE INDEBITA - L’INCHIESTA VERTE SU 15 MILIONI DI OBBLIGAZIONI LUSSEMBURGHESI VENDUTE ALLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO “CESARE POZZO” ATTRAVERSO SOCIETÀ CHE FANNO CAPO A GIANLUIGI TORZI…

Giuseppe Guastella per il "Corriere della Sera"

Nella versione in italiano dell' operazione i rischi (alti) dell' investimento non c' erano; comparivano solo nel testo in inglese: è l' artificio con cui tra il 2017 e il 2018 il cda della Cesare Pozzo, una delle più importanti società di mutuo soccorso fondata nel 1877 che opera nella sanità integrativa e ha 132 soci, è stato convinto dal presidente Armando Messineo e dal direttore generale Ferdinando Matera a investire 15 milioni di euro in obbligazioni lussemburghesi attraverso società che fanno capo a Gianluigi Torzi.

I primi due sono agli arresti domiciliari, Torzi, che fu arrestato a giugno in Vaticano per la compravendita di un immobile a Londra, è indagato (solo per truffa) in un' inchiesta della Procura di Milano per associazione a delinquere, truffa e appropriazione indebita.

A far scattare le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano è stata la denuncia di consiglieri e consulenti della Pozzo che accusano Messineo e Matera di aver drenato fondi dalle casse della società tra il 2017 e il 2020 che, per gli investigatori, ammonterebbero a circa 4 milioni.

L' inchiesta dei pm Carlo Scalas e Giordano Baggio, coordinata dall' aggiunto Maurizio Romanelli, ha portato ai domiciliari altre 4 persone e a un decreto di sequestro per 16,3 milioni di euro firmato dal gip Fabrizio Filice.

I 15 milioni sono stati investiti in obbligazioni emesse dalle società lussemburghesi «Beaumont invest services pl» e «Muse Ventures plc», riferibili a Torzi, basate su crediti nei confronti del sistema sanitario nazionale che erano stati ceduti da strutture sanitarie calabresi.

La Gdf sta lavorando per capire dove sono finiti i 15 milioni, la reale consistenza dei crediti ed eventuali legami con la criminalità organizzata. Ferdinando Matera e Luc Roger, direttore del Fondo salute Sce, società sorta nel 2009 da un accordo tra la Cesare Pozzo e i francesi di Harmonie Mutuelle, avrebbero usato le carte di credito aziendali per un totale di 1,4 milioni «per pagare night club e generi di lusso».

Sarebbero state anche assunte tre ragazze «legate» a Matera che in realtà non facevano nulla. Agli atti anche una «finta compravendita» di quadri per 122 mila euro e un' intercettazione tra Vito Cosco, responsabile nel 2003 della strage di Rozzano in cui morirono quattro persone, tra cui una bambina di due anni e mezzo, e un imprenditore finito ai domiciliari che dice di aver «mangiato», cioè ottenuto appalti per lavori, attraverso Matera.

