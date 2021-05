11 mag 2021 19:30

TORZI DI PANE - È STATO ARRESTATO A LONDRA IL BROKER GIANLUIGI TORZI COINVOLTO NELLA COMPRAVENDITA DEL PALAZZO DI SLOANE AVENUE, PER LA QUALE È SOTTO INCHIESTA DA PARTE DELLA GIUSTIZIA VATICANA – TORZI È INDAGATO PER AUTORICICLAGGIO ED EMISSIONE E ANNOTAZIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI. L’ARRESTO È ARRIVATO SU MANDATO DEL GIP DEL TRIBUNALE DI ROMA, ED È STATO CONVALIDATO DAL GIUDICE INGLESE