Ivan Rota per Dagospia

il bacio tra michelle hunziker e eros ramazzotti 8

Come si cambia (idea). «Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice”. Questo ha detto Eros Ramazzotti.

Anna Falchi rivela perché è finita con Andrea Ruggeri dopo 11 anni: colpa della convivenza “Un anno fa siamo andati a vivere insieme e non ha funzionato. E’ difficile condividere gli spazi e lo è ancora di più includere un’altra persona nei ritmi fino a quel momento scanditi solo dalle proprie abitudini e necessità…Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto. Mi sentivo data un po’ per scontata, mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio”, rivela la Falchi. Ora sta con il coetaneo Walter Rodinó.

anna falchi

Almeno c’é Marcella Bella che ci fa ridere. Ecco cosa ha dichiarato: «Ho vissuto malissimo la pandemia. Mesi chiusa in casa a piangere. Provavo a uscire, a fare due passi in Montenapoleone che era una specie di deserto dei Tartari». Ha battuto persino Cristiano Malgioglio.

Da Tale e Quale Show a un film targato Warner Bros: Mario Ermito é uno dei volti di “Por los pelos”, la nuova commedia romantica diretta dal regista spagnolo Nacho G. Velilla, e presentata in anteprima internazionale lo scorso 21 Luglio a Madrid. É alla sua prima esperienza internazionale, al fianco di una diva dei Paesi Iberici come Amalia Salamanca,

Sempre più ai confini della realtà la telenovela tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In ogni caso non lo troverete a casa di una Noemi o Giuseppina o Flavia che dir si voglia. Troverete il Pupone nel suo “buen ritiro” con un amico. Sapere dove? Alle Terme dei Papi di Viterbo.

giulia salemi pierpaolo pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salotto Salemi mentre lui, dopo l’esperienza a Domenica In finita male, presenterà il GF Vip Party con Soleil Sorge che speriamo non cercchi dì ammaliarlo…

Alfonso Signorini continua a pubblicare indizi sul suo profilo Instagram per far indovinare agli “webeti” il cast del prossimo Grande Fratello Vip: l’ultima foto ritrae un mazzo di chiavi è un cellulare riconducibili a Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, quasi sicuramente nella casa con Umberto Smaila, dato come ultimo arrivo.

ELETTRA LAMBORGHINI E IL MARITO AFROJACK

Spopola con la sua hit estiva Caramello, ora anche in versione spagnola, ma Elettra Lamborghini ha un “grosso” problema: non riesce a cancellare tre dei suoi tatuaggi: Un pesce colorato suul polso, il nome di uno dei suoi cavalli da corsa e quello dietro il braccio, cioè la dedica a Dagda, un altro cavallo. “Tre ore dopo il laser mi fa ancora male. Si gonfierà e farà bolle, fa ancora più ca***e di prima. Non so che dire, non si tolgono“ , la sventurata rispose.

Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, ha detto che è pronta per essere di nuovo mamma e ha aggiunto : “Nonostante i mille impegni di una vita dinamica come la mia, riesco a dedicarle tutto il mio tempo. Nina ( la prima figlia) è sempre con noi, anche quando siamo in viaggio. In più ho la fortuna di poter lavorare spesso da casa.” Ma non fa l’attrice? Recita da casa?

cristina marino luca argentero 2

Si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino. Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, secondo una sua amica romana, il una casa di riposo nella provincia francese.

4 hotel é un programma di successo dove si sfidano quattro albergatori. Presenta con bravura il cuoco pluristellato Bruno Barbieri che però non riesce a pronunciare alcune parole: provate a sentire come dice “reception” per ridere.

