14 ott 2022 19:05

TRA TOTTI E ILARY BLASI LA CONTESA RIGUARDA NON SOLO ROLEX, BORSE E SCARPE MA ANCHE LA VILLA DELL'EUR - IL RETROSCENA SULL'UDIENZA A CUI NON ERANO PRESENTI NÉ IL PUPONE NÉ LA BLASI - UNA LISTA DEGLI OGGETTI CONTESI È GIÀ AGLI ATTI E VERRÀ EVENTUALMENTE VALUTATA SE VERRÀ AVVIATA L’ISTRUTTORIA. "LA DECISIONE DEL GIUDICE RIGUARDERÀ ANCHE IL MODO DI TRATTARE LE RISPETTIVE RICHIESTE, SE CIOÈ IN UN UNICO PROCEDIMENTO NEL QUALE IN UN CERTO SENSO SI BILANCEREBBERO, O SE IN…”