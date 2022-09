PER TOTTI E ILARY LA CALMA PRIMA DELLA TEMPESTA – IN ATTESA DELLA BATTAGLIA LEGALE PER LA SEPARAZIONE, L'EX CAPITANO GIALLOROSSO TORNA A INDOSSARE GLI SCARPINI PER UN NUOVO TORNEO DI CALCIOTTO (E PER SFOGARE UN PO' I NERVI…) – INTANTO ILARY SI CONCEDE UNA PASSEGGIATA IN CENTRO, CON SOSTA DAVANTI AL RIVENDITORE DI ROLEX… – VIDEO

Estratto dall'articolo di Andrea Di Carlo per www.repubblica.it

Dopo la tempesta, un po' di calma apparente. In attesa di trovare un accordo che sancisca la fine del loro matrimonio ventennale, Francesco Totti e Ilary Blasi provano a ripartire, dalla quotidianità e dalle passioni di una vita.

L'ex capitano giallorosso è pronto a indossare gli scarpini e scendere in campo. Lo farà sempre con la sua squadra, la Totti Sporting Club, con la quale si appresta a disputare la sua quarta stagione nella Lega Calcio a 8. In programma, oltre al campionato di Serie A composto da 22 squadre, ci sono Coppa Italia, Coppa di Lega, Supercoppa regionale e Supercoppa Italiana.

Ilary per la prima volta si è concessa una passeggiata nel cuore di Roma. Camicia oversize Balenciaga, sneakers ai piedi, telefonino in mano, e mano senza fede, ha camminato in via del Corso, Fontana di Trevi, ha pranzato all'Archetto, ristornatino tipico del centro della Capitale. Tutto semimmortalato sui social in 'storiè che spariranno in 24 ore.

Ilary continua a mantenere il silenzio sul suo divorzio. I rapporti tra i due sono molto tesi. E sui social oggi fa discutere anche Chanel Totti che ha pubblicato su TikTok alcuni video con una conzone di sottofondo, Mi son fatto l'amante, del cantante neomelodico Natale Galletta, e per chi la segue è chiaro il riferimento alla storia (finita) tra la madre e il padre. Parla di una coppia in crisi che rompe definitivamente quando lui ritrova la pace con un'altra donna: "Hai fatto sempre le cose sbagliate, facessi mai una cosa che mi fa piacere, e io come uno scemo ti ho sempre voluta".

