13 ott 2022 15:21

TOTTI-ILARY, LA PALLA PASSA AL GIUDICE – NON CI SARA’ NESSUN ACCORDO PACIFICO: PER LA SEPARAZIONE SI VA A FEBBRAIO IN TRIBUNALE. L'EX COPPIA, CHE VIVE DA SEPARATA IN CASA NELLA MEGA VILLA ALL'EUR, NON È RIUSCITA A TROVARE UN PUNTO DI INCONTRO. I DUE SI PARLANO A MALAPENA QUANDO SI INCONTRANO NEI CORRIDOI – INTANTO DOMANI CI SARA’ UNA SORTA DI ANTIPASTO CON L'UDIENZA AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA PER DISCUTERE DELLE BORSETTE E DELLE SCARPE DELLA CONDUTTRICE E DEL RATTO DEI ROLEX DEL CALCIATORE…