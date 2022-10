TOTTI-ILARY: SLITTA LA RESA DEI CONTI SU ROLEX, BORSETTE E SCARPE – DOPO DUE ORE DI CONFRONTO TRA GLI AVVOCATI, IL GIUDICE PRENDE TEMPO PER DECIDERE SE APRIRE UN’ISTRUTTORIA, SENZA ANCORA FISSARE UNA NUOVA DATA DI UDIENZA – OGGI SI DISCUTEVA DELLA RESTITUZIONE DEI ROLEX DI FRANCESCO E DELLE BORSE E SCARPE DI LUSSO DI ILARY, UN PASSAGGIO PRELIMINARE E SEPARATO DALLA VERA CAUSA DI DIVORZIO…

Fulvio Fiano per corriere.it

tweet totti ilary 8

Due ore di confronto tra gli avvocati nel primo capitolo giudiziario della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Davanti al giudice della settima sezione civile di Roma Francesco Frettoni si discuteva della restituzione dei Rolex di Francesco e delle borse e scarpe di lusso di Ilary, un passaggio preliminare e separato dalla vera causa di divorzio. Al termine dell’udienza il giudice si è riservato per decidere se aprire una istruttoria, senza ancora fissare una nuova data di udienza.

BERNARDINI DE PACE 5

All’interno di questa causa è ancora possibile la conciliazione ma solo prima dell’apertura dell’istruttoria. La prima richiesta di restituzione è partita dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi — assistita dall'avvocato Alessandro Simeone —, alla quale l’ex capitano della Roma ha aggiunto le proprie tramite i legali Antonio Conte e Anna Bernardini de Pace. Una lista dei gli oggetti contesi è già agli atti e verrà eventualmente valutata se verrà avviata l’istruttoria.

ALESSANDRO SIMEONE

La decisione del giudice riguarderà anche il modo di trattare le rispettive richieste, se cioè in un unico procedimento nel quale in un certo senso si bilancerebbero, o se in due percorsi separati valutando prima le richieste di Blasi e poi quelle di Totti. La contesa principale, oltre alle borse, le scarpe, gli orologi e una Smart riguarda il possesso della villa all’Eur.

alessandro simeone

ilary blasi e i rolex di totti - meme MEME SULL INTERVISTA DI TOTTI AL CORRIERE MEME SUI ROLEX RUBATI DA ILARY BLASI A TOTTI