A FAR INCAZZARE TOTTI E' STATA ANCHE UNA FOTO APPARSA SU "CHI" IN CUI…

TOTTI MEJO DI OTELLO! "BASTIAN NON DORMA NEL MIO LETTO", LA SCENATA DEL PUPONE CONTRO ILARY - STOP ALLE TRATTATIVE PER LA SEPARAZIONE

Estratto dell’articolo di Andrea Ossino e Giuseppe Scarpa per roma.repubblica.it

noemi bocchi e francesco totti a venezia foto chi 14

La tensione tra Francesco Totti e Ilary Blasi alla vigilia della nuova udienza davanti ai giudici del tribunale civile è altissima. Totti è furioso con la ex per due motivi: prima di tutto perché l'attuale compagno della conduttrice, l'imprenditore tedesco Bastian Muller, dorme nella villa all'Eur da 1400 metri quadri.

La stessa casa che Totti utilizza quando non è nell'attico di Roma nord con Noemi Bocchi. L'altro motivo sono le foto apparse ieri su Chi: Muller, Ilary e Isabel (la figlia dell'ex capitano giallorosso) che camminano tutti e tre mano nella mano.

bastian isabel totti ilary blasi foto chi

(...) L'ex stella giallorossa potrebbe decidere di archiviare definitivamente ogni ipotesi di mediazione. Il suo legale ha depositato una memoria difensiva da 120 pagine: il preludio a una guerra giudiziaria che vedrà contrapposti i due avvocati dell'ex coppia di Roma: Antonio Conte, per l'ex numero 10, e Alessandro Simeone, che assiste la conduttrice televisiva.

totti noemi

Il terreno di scontro è duplice. Da un lato c'è la causa di separazione in cui la posta in gioco è principalmente la villa dell'Eur, oltre all'affidamento dei figli. Dall'altro è ancora in corso la causa in cui Totti reclama i suoi Rolex, mentre Ilary rivuole i suoi gioielli dopo essere riuscita a trovare borse e scarpe che l'ex calciatore aveva nascosto.

