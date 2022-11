TOTTI E NOEMI, CHE PICCIONCINI! – ORMAI IL “PUPONE” E LA SUA PUPA SONO INSEPARABILI! IERI SERA, L’EX CAPITANO DELLA ROMA ERA IN CAMPO PER LA SUPERCOPPA DELLA LEGA DEL CALCIO A 8, E LA NUOVA FIDANZATA ERA SUGLI SPALTI A SUPPORTARLO. E A CONSOLARLO, CONSIDERANDO CHE LA SQUADRA DI TOTTI HA PERSO 2-0 CONTRO LA…ROMA!

Daniele Molteni per www.leggo.it

noemi bocchi sugli spalti durante la partita roma totti weese

Totti e Noemi Bocchi sono ormai inseparabili. Anche quando l'ex capitano giallorosso è in campo. E' successo stasera a Roma all'Orange Futbol Club per la Supercoppa della Lega del calcio a 8 tra la Roma e la squadra di Totti, che ha giocato l'intera partita sotto lo sguardo della fidanzata Noemi presente in tribuna.

E' la prima volta che Noemi ha assistito ad una partita di Totti

Noemi avrà così consolato subito il suo Francesco che ha perso per 2-0 contro...la sua Roma.

totti weese calcio a 8

Totti non ha potuto fare nulla per evitare la sconffita: in campo per lui solo uno squillo con una conclusione dalla distanza e pure un cartellino giallo per un gesto di nervosismo.

E' la prima volta che Noemi ha assistito ad una partita di Totti, che è stata giocata in una zona di quella Roma Nord dove la coppia sembra destinata a trasferirsi. Il Club dove Totti sta giocando infatti è in via degli Olimpionici, al Villaggio Olimpico della Capitale.

francesco totti e noemi bocchi a montecarlo foto chi 2

«Contento per il gol di Volpato a Verona»

«Sono molto contento che abbia segnato. Felice per lui e per la vittoria della Roma a Verona», ha detto dopo la partita l'ex capitano giallorosso tra un selfie e un autografo parlando di quello che è stato uno dei primi giovani acquistati dall'agenzia di scouting di Totti, la CT 10 Management.

totti weese calcio a 8

