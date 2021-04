23 apr 2021 11:20

TOUR DE FRANCE(SCO) - IL PAPA HA DECISO DI DEDICARE L’INTERO MESE DI MAGGIO PER UN ROSARIO NO-STOP PER FAR FINIRE IL COVID - LA PREGHIERA DI 31 GIORNI COINVOLGERÀ 30 SANTUARI DI TUTTO IL MONDO E SARA’ IL PAPA IN PERSONA AD APRIRE LA PREGHIERA IL PRIMO MAGGIO E A CHIUDERLA IL 31 - LE CRITICHE DEL TEOLOGO VITO MANCUSO: ‘’PREGARE DIO PERCHE’ INTERVENGA NEL MONDO E METTA FINE ALL’EPIDEMIA SIGNIFICA TORNARE A UN PRINCIPIO MEDIEVALE"