26 mag 2024 12:48

UN TOUR IN FUMO – LA RAPPER NICKI MINAJ È STATA FERMATA DALLA POLIZIA ALL’AEROPORTO DI AMSTERDAM CON L’ACCUSA DI POSSESSO DI DROGHE LEGGERE - LA 41ENNE HA FILMATO IL MOMENTO IN CUI GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA LE ISPEZIONANO I BAGAGLI E SUI SOCIAL SI È LANCIATA IN TEORIE COMPLOTTARE SU FANTOMATICI NEMICI: “SEMBRA CHE QUALCUNO SIA STATO PAGATO MOLTO BENE PER TENTARE DI SABOTARE UN TOUR”. A CHI SI RIFERIVA LA SVALVOLONA? - VIDEO