TRAGEDIA PER L'EX CALCIATORE DEL MILAN SERGINHO: È MORTO IL FIGLIO DIEGO – IL RAGAZZO AVEVA 20 ANNI. NON SI CONOSCONO LE RAGIONI DEL DECESSO – IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL CLUB ROSSONERO, CON IL QUALE IL BRASILIANO 53ENNE HA GIOCATO PER NOVE STAGIONI: “CI STRINGIAMO A SERGINHO E ALLA SUA FAMIGLIA, SEMPRE NEI NOSTRI CUORI”

Tragico lutto per l'ex calciatore del Milan Serginho: il figlio Diego è morto a soli 20 anni. Non sono ancora state rese note le cause del prematuro decesso. La drammatica notizia è stata diffusa inizialmente da Sky Sport e successivamente confermata dallo stesso club rossonero nel quale, l'oggi 53enne, ha militato per ben 9 anni dal 1999 al 2008 vincendo praticamente tutto, comprese due Champions League (nel 2003 e nel 2007) e un Mondiale per Club.

Condoglianze da tutto il mondo del calcio per l'ex terzino brasiliano e la sua famiglia, a partire da quelle espresse del Milan: "Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori" si legge infatti nel post pubblicato su X dalla società meneghina che ha di fatto certificato la notizia lanciata in precedenza dall'emittente satellitare. [...]

