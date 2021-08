5 ago 2021 15:46

TRAGEDIA PER L'EX CALCIATORE DELLA NAZIONALE TEDESCA, MICHAEL BALLACK: EMILIO, IL FIGLIO 18ENNE MUORE SU UN QUAD IN PORTOGALLO - L'INCIDENTE E' AVVENUTO QUESTA NOTTE INTORNO ALLE 2, SU UN TERRENO VICINO ALLA CASA CHE IL PADRE AVEVA ACQUISTATO ANNI FA - EMILIO ERA IL SECONDO FIGLIO DELLA STELLA DELL'INGHILTERRA E DELLA EX MOGLIE SIMONE...