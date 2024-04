17 apr 2024 18:21

TRAGEDIA AD ALTA QUOTA – UN 30ENNE È MORTO A BORDO DI UN VOLO RYANAIR PARTITO DA TORINO E DIRETTO A LAMEZIA TERME: L’UOMO SI È SENTITO MALE DOPO IL DECOLLO E IL CAPITANO È RIENTRATO A TORINO 36 MINUTO DOPO ESSERSI ALZATO IN VOLO – UNA VOLTA IN PISTA, MEDICI E INFERMIERI SONO INTERVENUTI, MA PER IL PASSEGGERO NON C’È STATO NULLA DA FARE. L’UOMO VIAGGIAVA CON LA MOGLIE CHE HA ACCUSATO UN MALORE ED È STATA TRASPORTATA IN OSPEDALE…