27 ago 2022 08:30

TRAGEDIA A BIBBONA, IN PROVINCIA DI LIVORNO, DOVE UN BIMBO DI 3 ANNI È MORTO DOPO ESSERE ANNEGATO NELLA PISCINA DELLA VILLA DEI NONNI – PARE CHE IL PICCOLO SIA SFUGGITO PER UN ATTIMO ALL’ATTENZIONE DEGLI ADULTI CHE PERÒ SI SONO QUASI IMMEDIATAMENTE ACCORTI CHE IL BIMBO ERA CADUTO ACCIDENTALMENTE IN ACQUA: NONOSTANTE I SOCCORSI TEMPESTIVI NON C’È STATO NULLA DA FARE…