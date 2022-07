TRAGEDIA A CASORIA, IN PROVINCIA DI NAPOLI, DOVE UN 20ENNE È MORTO PER LE USTIONI RIPORTATE MENTRE ACCENDEVA IL BARBECUE SUL BALCONE DI CASA: IL RAGAZZO HA PROVATO AD ALIMENTARE LE FIAMME GIÀ ALTE CON L’ALCOL ED È STATO INVESTITO DA UNA FIAMMATA DI RITORNO CHE LO HA USTIONATO…

A Casoria, in provincia di Napoli, un ragazzo di 20 anni è morto per le ustioni riportate dall’incendio scoppiato mentre accendeva il barbecue. “Per complicazioni cliniche sopraggiunte” è deceduto il giovane di 20 anni che si era ustionato in varie pari del corpo, giovedì sera, a Casoria, mentre accendeva un barbecue con l’alcol. Lo si apprende dai carabinieri.

Il ragazzo aveva acceso una griglia da barbecue utilizzando l’alcool etilico per alimentare il fuoco e la fiammata di ritorno lo aveva ustionato. Il giovane, trasportato all’ospedale Cardarelli in ambulanza, secondo i medici, in un primo momento, non era in pericolo di vita. Poi è arrivato il decesso.

La morte del ragazzo di Casoria

Il 20enne era sul balcone di casa, intento ad accendere i carboni per alimentare il barbecue. Era un giovane deejay che nelle discoteche locali era conosciuto con il nome d’arte di Filip Master. Il ragazzo ha spruzzato dell’alcol etilico sulla fiamma già alta che si era accesa con la combustione di carta e cartone adagiati sopra la carbonella. Ma una fiammata lo ha investito, ustionandolo su tutto il corpo. Poi le fiamme si sono estinte da sole, lasciando il ragazzo ferito gravemente. I soccirsi in ospedale si sono poi rivelati inutili e il ragazzo non ce l’ha fatta.

