7 giu 2024 13:18

UNA TRAGEDIA CHE SI POTEVA EVITARE? - GLI INQUIRENTI CHE INDAGANO SULLA MORTE DI BIANCA DOROS E PATRIZIA CORMOS, DUE DEI TRE RAGAZZI TRAVOLTI DALLA PIENA DEL FIUME NATISONE (ANCORA DISPERSO IL TERZO) STANNO ANALIZZANDO IL CELLULARE DA CUI SONO PARTITE LE CHIAMATE AL 112 PER VERIFICARE SE CI SIANO TELEFONATE, MESSAGGI, FOTOGRAFIE O FILMATI GIRATI IN QUELLA TRAGICA MEZZORA - CORMOS HA CHIAMATO I SOCCORSI IN 4 OCCASIONI, MA LA SECONDA È ANDATA A VUOTO: PERCHE'? - LE INDAGINI SULLE CATENE DI SOCCORSO E SULL'ADEGUATEZZA DELLA CARTELLONISTICA SUI RISCHI PER I BAGNANTI IN QUELL'AREA...