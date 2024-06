UNA TRAGEDIA CHE SI POTEVA EVITARE? - LA PROCURA DI UDINE INDAGA SUI TENTATIVI DI SOCCORSO DI PATRIZIA CORMOS, BIANCA DOROS E CRISTIAN CASIAN MOLNAR, TRAVOLTI DALLA PIENA DEL FIUME NATISONE (I CORPI DELLE DUE RAGAZZE SONO STATI RITROVATI, ANCORA DISPERSO IL 25ENNE) - DOPO LA CHIAMATA AL 112, È STATO ATTIVATO L'ELICOTTERO "DRAGO" DI STANZA A VENEZIA - SOLO QUANDO I SOCCORRITORI HANNO CAPITO CHE IL VELIVOLO SAREBBE ARRIVATO TARDI È STATO ALLERTATO QUELLO DEI VIGILI DELLA SANITÀ REGIONALE A UDINE, CHE È ARRIVATO IN 8 MINUTI - LA MADRE DI PATRIZIA CORMOS: "DOVEVANO SALVARLA INVECE DI FARE VIDEO" - VIDEO

La catena dei soccorsi e il motivo per cui si è privilegiata la scelta di far decollare l'elicottero dei vigili del fuoco da Venezia, invece che quello dell'emergenza sanitaria dalla vicina Campoformido. E' su questo che si sta concentrando l'inchiesta - senza indagati - della Procura della Repubblica di Udine, che stamani terrà una conferenza stampa per dettagliare gli sviluppi.

L'ALLARME

La prima chiamata la fa Patrizia Cormos alle 13.25. All'operatore della Centrale Unica di Emergenza del 112 Fvg riferisce di essere rimasta bloccata […]. L'addetto […] gira la chiamata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Vengono inviati: la prima squadra Udine, il distaccamento di Cividale e i fluviali. In questa fase viene anche allertato l'elicottero “Drago” di stanza all'aeroporto Marco Polo di Venezia: ma per arrivare a Premariacco ci sono oltre 120 chilometri. Proprio per la sua ubicazione, per alzarsi in volo il velivolo deve predisporre un piano concordato con la torre di controllo.

I PASSANTI

Alle 13.35 la situazione è già molto preoccupante e le chiamate al 112 diventano numerose. Una la fa nuovamente Patrizia […] le altre sono di passanti che transitano sul ponte romano. […]

L’ELICOTTERO SANITARIO

Alle 13.48 - quindi circa 20 minuti dopo il primo Sos - viene attivato il velivolo della Sores Fvg, con a bordo anche il tecnico del soccorso alpino per recupero con il verricello. La decisione viene assunta dopo l'arrivo sul posto delle squadre di terra dei vigili del fuoco che si rendono conto che la situazione è drammatica e, dopo aver contattato via radio, l'equipaggio di Drago, scoprono che il velivolo del Vvf ha iniziato da poco la fase di decollo.

L'elicottero della sanità regionale - che è di stanza a Campoformido (Udine), ironia della sorte proprio il paese dove vive Patrizia -, a circa 20 chilometri in linea d'aria, è sul target in soli 8 minuti (oltre ai tre di procedure standard di partenza), […]

2. NATISONE, LA MAMMA DI PATRIZIA: «DOVEVANO SALVARLA INVECE DI FARE VIDEO»

Estratto da www.leggo.it

[…] «Ciò che più mi addolora è che tutti hanno fatto foto e video e nessuno li ha salvati. Nessuno. Potevano forse salvarli. Non era importante fare i video. Lei era andata a fare una passeggiata, ha chiamato più volte il 112. Ha lasciato il suo nome, l'indirizzo. Ha detto 'Chiamate mia mamma'». E' lo sfogo, fatto al Messaggero Veneto, della mamma di Patrizia.

Per la prima volta dal dramma di venerdì, la donna ha rilasciato brevi dichiarazioni sulla vicenda: «Era un angelo - ha ricordato - studiava tanto e lavorava per mantenersi. Dopo l'esame all'Accademia, sostenuto proprio venerdì mattina, mi ha chiamata e mi ha detto 'sono stata bravissima, ho saputo tutto'».

