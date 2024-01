20 gen 2024 08:12

TRAGEDIA IN CINA! - 13 PERSONE SONO MORTE IN UN INCENDIO DIVAMPATO NEL DORMITORIO DI UNA SCUOLA NELLA PROVINCIA DI HENAN - LA TV DI STATO DI PECHINO HA RIFERITO CHE IL PRESIDE DELL'ISTITUTO È IN STATO DI FERMO - NON È STATA RIVELATA L'ETÀ DELLE VITTIME NÉ COSA ABBIA PROVOCATO IL ROGO...