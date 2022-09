TRAGEDIA GRECA! IL MONDO DEL CINEMA È IN LUTTO: È MORTA A 96 ANNI IRENE PAPAS - SIMBOLO DELLA BELLEZZA GRECA E RAPPRESENTANTE DELLA CULTURA MEDITERRANEA ALL’ESTERO, HA INTERPRETATO PENELOPE NELLO SCENEGGIATO A PUNTATE “ODISSEA” DEL 1968 - NEL 2018 ERA STATO ANNUNCIATO CHE L’ATTRICE SOFFRIVA DA CINQUE ANNI DI ALZHEIMER: DA ALLORA HA VISSUTO LONTANO DALLE SCENE… VIDEO

È morta l’attrice greca Irene Papas: aveva 96 anni. A riferirlo è l’agenzia di stampa greca Ana-Mpa. Nel 2018 era stato annunciato che Irene Papas soffriva ormai da cinque anni di Alzheimer. Da allora l'attrice ha vissuto lontano dalle scene e si è ritirata a vita privata.

Il mondo del cinema di nuovo in lutto, a un solo giorno di distanza dalla morte di Jean-Luc Godard. Irene Papas è ricordata come un simbolo della bellezza greca e una rappresentante della cultura mediterranea all’estero. Ha recitato in decine di film di successo ed è nota a livello internazionale non solo per le doti recitative, ma anche per la sua presenza carismatica e dinamica.

Tra le sue interpretazioni più famose ricordiamo quella di Penelope ne l’Odissea e nei celebri film «Zorba il greco», «Il messaggio», «Le troiane» ed «Elettra».

