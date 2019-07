19 lug 2019 08:54

TRAGEDIA GRECA - LA MORTE IN VACANZA A NAXOS DI SWAMI, LA FIGLIA 17ENNE DELL’EX PORTIERE DEL CHIEVO CODOGNOLA: IN GRECIA SAREBBE STATA VITTIMA DI UNA MENINGITE FULMINANTE SECONDO QUANTO VENUTO FUORI DAI PRIMI ACCERTAMENTI, IN ATTESA DELL’AUTOPSIA – IL DOLORE DEL PADRE: “VOLEVO DIRLE CIAO MA SONO ARRIVATO TROPPO TARDI. QUANDO NOSTRA FIGLIA È NATA ERAVAMO MOLTO GIOVANI, MA È STATO IL REGALO PIÙ GRANDE CHE POTESSIMO RICEVERE…”