TRAGEDIA A “MIRABEACH”, IL PARCO ACQUATICO DI MIRABILANDIA, A RAVENNA: UN BAMBINO DI 4 ANNI È MORTO IN UNA DELLE VASCHE PIÙ ACCESSIBILI DOVE PUÒ ANDARE ANCHE CHI HA MENO DI 6 ANNI, MA SOLO SE ACCOMPAGNATO – COSA È SUCCESSO? HA AVUTO UN MALORE? – IL PRECEDENTE NEL 2008, QUANDO UN 28ENNE AVEVA SCAVALCATO LA RECINZIONE DEL “KATUN” E FU INVESTITO

Riccardo Bruno per il “Corriere della Sera”

Sarebbe stato uno dei bagnini il primo a notare il corpo del bambino che galleggiava in una delle piscine di Mirabeach, con la faccia in giù, rivolta verso il fondo della vasca. L' ha soccorso, è arrivato subito dopo il medico di turno del presidio permanente presente all' interno della struttura di divertimento. Hanno tentato di rianimare il piccolo di quattro anni, nel frattempo è giunto anche il 118, con un' ambulanza e un elicottero.

Si è deciso di utilizzare l' ambulanza, ma il bambino non ce l' ha fatta. È arrivato ormai senza vita all' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Una calda e afosa giornata di spensieratezza si è trasformata ieri in tragedia in questa oasi del divertimento estivo sulla Riviera romagnola. Tutto è avvenuto dopo pranzo, intorno alle 15.30. La notizia si è diffusa in serata, i dettagli fino a ieri notte erano pochi. I carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima sono stati impegnati a lungo per raccogliere testimonianze e ricostruire l' esatta dinamica di quanto accaduto.

Ovviamente lo sgomento e il dolore hanno accompagnato il resto della giornata a Mirabeach, una struttura adiacente alla più nota Mirabilandia e appartenente allo stesso gruppo. All' interno sono presenti diverse piscine, con scivoli, giochi d' acqua e spettacoli incentrati sul tema «caraibico». Sono distinte in tre tipologie: «tranquilla» dedicata alle famiglie e ai più piccoli, «moderata» ed «estrema» con attività via via più impegnative e riservate a ragazzi e adulti.

Il bambino deceduto si trovava nella Laguna del Sol, una delle piscine più accessibili. Una vasca semicircolare poco profonda con una zona di idromassaggi, un castelletto e un paio di scivoli al centro. È consentito l' accesso a bambini con più di 3 anni, ma fino a 6 c' è l' obbligo che siano accompagnati dai genitori o comunque da maggiorenni. La struttura di Mirabeach ieri ha fatto sapere che i soccorsi sono stati tempestivi, manifestando il dolore e il dispiacere che nonostante ciò non sia stato possibile evitare la conseguenza peggiore.

Spetterà adesso agli inquirenti capire esattamente perché il bimbo è morto, partendo dall' ipotesi più plausibile dell' annegamento. Ha avuto un malore? Oppure una circostanza imprevista gli ha fatto ingerire dell' acqua? E soprattutto appurare se in quel momento era solo, e se si poteva fare qualcosa per evitarne la morte.

È la seconda tragedia che avviene a Mirabilandia. Anche se l' incidente dell' agosto del 2008 fu molto diverso. Allora perse la vita un 28enne di origine maghrebina che aveva scavalcato la recinzione di sicurezza del «Katun», uno dei giochi del parco di divertimenti, per recuperare un oggetto, forse un cappellino. Non si accorse che in quel momento stava sopraggiungendo il trenino, che lo investì e uccise. Ferita anche ragazza che si trovava a bordo del gioco.

