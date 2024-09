TRAGEDIA SULLE MONTAGNE DELL'ADAMELLO: È MORTO IL DIRETTORE DI AUDI ITALIA, FABRIZIO LONGO. IL 52ENNE, ESPERTO ALPINISTA, È PRECIPITATO NEL VUOTO DURANTE UNA FERRATA A 3MILA METRI - L'ALLARME È STATO DATO DA UN UOMO CHE HA ASSISTITO ALLA CADUTA. I SOCCORRITORI HANNO RAGGIUNTO IN ELICOTTERO IL LUOGO DELL'INCIDENTE E INDIVIDUATO IL CORPO, SENZA VITA, DELL'UOMO...

Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia dal 2013, è morto a circa 3mila metri di altitudine mentre percorreva una via ferrata verso la cima Payer, tra le montagne del gruppo dell’Adamello, al confine tra le province di Brescia e di Trento. Il manager, grande appassionato di montagna e alpinista molto esperto e attento, nella mattinata del 31 agosto aveva intrapreso il percorso in solitaria, ma a un certo punto, forse dopo aver perso l’equilibrio, è precipitato nel vuoto per 200 metri.

L'allarme è stato dato da un altro alpinista, che ha assistito all’incidente. I soccorritori, partiti dalla stazione di Pinzolo del Soccorso Alpino, hanno raggiunto in elicottero il luogo dell'incidente, individuando immediatamente Longo. Ma quando l'équipe sanitaria è sbarcata sul posto in hovering il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Fabrizio Longo era nato a Rimini nel 1962. Laureato in Scienze politiche a Roma, era entrato prima in Fiat Auto nel 1987, dove aveva ricoperto incarichi di responsabilità nell’ambito del marketing. Nel marzo del 2002 aveva assunto la responsabilità del mercato Italia per il marchio Lancia prima di passare nel 2013 alla “casa degli anelli”. In mezzo, Bmw Italia, il gruppo Piaggio, il gruppo Fiat e Toyota Italia.[...]

