TRAGEDIA A PEDALATA ASSISTITA - A BARLETTA TRE GIOVANI VENGONO TRAVOLTI E UCCISI DA UN FURGONE MENTRE ERANO SULLA STESSA BICI ELETTRICA - AVEVANO DAI 17 AI 19 ANNI, ERANO SULLA STATALE ANDRIA-BARLETTA, UNA STRADA EXTRAURBANA VIETATA AL TRANSITO DELLE BICI… - VIDEO

Giuseppe Di Bisceglie per Corriere.it

barletta incidente

(in aggiornamento) È drammatico il bilancio dell’incidente stradale verificatosi all’alba di oggi (mercoledì 15) sulla strada statale 170 che da Barletta conduce ad Andria. Tre giovani— due 17enne e un 19enne — hanno perso la vita dopo essere stati travolti da un furgone che sopraggiungeva in direzione Andria, nello stesso senso di marcia.

Erano circa le cinque del mattino. I tre — Pasquale Simone (17 anni), Michele Chiarulli (19) e Giovanni Pinto (17) — di ritorno da una nottata con amici, stavano percorrendo la statale a bordo di una bicicletta a pedalata assistita. Erano tutti sulla stessa bici sulla quale sono stati travolti. Bici il cui transito, tra l’altro, era vietato su quella strada extraurbana. Quelli a bordo del mezzo — tre in tutto — stavano invece andando a lavorare (guarda le foto dell’incidente sul Corriere del Mezzogiorno).

barletta incidente

Terzo giovane gravissimo

Violentissimo l’impatto: due dei tre giovani in sella alla bicicletta sono morti sul colpo. Il terzo si è spento all’ospedale «Lorenzo Bonomo» di Andria dove era stato portato per un disperato intervento. Ha avuto due arresti cardiaci, è stato intubato, sottoposto a trasfusioni.

Ma alla fine non ce l’ha fatta. Il conducente del furgone si sarebbe fermato dopo l’impatto. Il mezzo è rimasto fermo in mezzo alla strada per consentire i rilievi. L’impatto deve essere stato fortissimo: a dirlo sono il muso schiacciato e il parabrezza infranto. Sul posto, oltre al personale medico ed infermieristico, sono giunti carabinieri e agenti della polizia stradale. Gli operatori dell’Anas hanno lavorato per mettere in sicurezza la carreggiata.

Le immagini

Devastanti, le immagini provenienti da «norbaonline.com». La bici in mille pezzi sull'asfalto. Il casco da ciclista di uno dei ragazzi volato via e finito in un prato accanto al guard-rail in prossimità di un distributore. Tra gli oggetti repertati, anche un cappellino rosso da baseball con l’acronimo «NY» di New York. A guardare foto e video, la sede stradale appare assai stretta.

barletta incidente

A lato carreggiata le corsie di emergenza sono praticamente inesistenti, non più di una ventina di centimetri delimitate dalla striscia bianca. Non ci sono spazi di fuga, in sostanza. Procedono i carabinieri di Barletta, coordinati dal pm di Trani Giuseppe Francesco Aiello che nelle prossime ore disporrà le autopsie.

(...)