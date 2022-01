24 gen 2022 17:01

TRAGEDIA IN PROVINCIA DI FIRENZE DOVE UN 20ENNE, PER FARSI UN SELFIE, È MORTO PRECIPITANDO DAL TETTO DELLA SUA EX SCUOLA - IL RAGAZZO E UN AMICO AVEVANO SCAVALCATO IL CANCELLO DELL’ISTITUTO IN PIENA NOTTE PER SCATTARSI UNA FOTO: “IO NEL BUIO A UN CERTO PUNTO NON L’HO PIÙ VISTO, L’HO CHIAMATO FORTE, PIÙ VOLTE, SONO SCESO GIÙ A ROTTA DI COLLO E L’HO TROVATO DISTESO…”