TRAGEDIA A ROMA SULL'OLIMPICA

Rinaldo Frignani per corriere.it

Giorgia Anzuini Beatrice Funariu

Ancora morte sull’Olimpica. Un altro salto di corsia in un punto dove non c’è la barriera che divide le carreggiate. Giorgia Anzuini, residente a Orte, e Beatrice Funariu, di 22 e 2o anni sono morte nella nottata di domenica in un incidente stradale che si è verificato poco dopo mezzanotte. Le giovani - amiche inseparabili come si capisce anche dai social dove compaiono sempre insieme, sorridenti e felici - si trovavano a bordo di una Citroen C3, dirette verso via Salaria quando all’improvviso l’utilitaria ha oltrepassato il marciapiede finendo sulla corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo in corsia di sorpasso una Alfa Romeo Stelvio condotta da Carmine Elia, 54 anni, regista cinematografico. Fra le sue opere « Mare fuori» e alcuni episodi di «Don Matteo». È ricoverato al Policlinico Gemelli.

Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia municipale che ha chiuso l’Olimpica al traffico. Per le due giovani, sbalzate dall’auto finita contro un muretto, però purtroppo non c’era più nulla da fare. Sarà ora l’autopsia a stabilire le cause del decesso mentre la piccola auto è stata sequestrata: sarà sottoposta a perizie tecniche per capire se si siano verificati cedimenti improvvisi.

carmine elia

Sui social la commozione delle amiche delle due giovani, ma anche i messaggi di affetto che si scambiavano sulle diverse piattaforme. Ci sono anche immagini delle vittime a Fregene, Ponza e in altri luoghi di vacanza. Aperitivi in locali e discoteche, attimi spensierati ma anche di profonda complicità fra le due. «Quando vivi momenti difficili l’unica cosa che ti fa sentire bene sono le amiche, molto meglio di una madre», diceva una delle ventenni.

Un ciclista di 42 anni è invece ricoverato in condizioni molto gravi al Policlinico Umberto I dopo essere rimasto coinvolto nella serata di domenica in un incidente fra tre auto in via Ciarlotti, a Lariano. L’uomo, residente ad Artena, stava procedendo lungo la strada quando è stato travolto da una delle vetture che si sono scontrate. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri: feriti i conducenti delle auto, due di Artena e uno di Zagarolo, di 51, 40 e 32 anni che si trovavano al volante di una Ford Ka, una Audi A3 e una Smart. Anche loro sono finiti al pronto soccorso ma in condizioni non gravi. Sono stati tutti sottoposti all’alcoltest e al drugtest.