Ha salvato la figlia e altre due ragazzine che stavano per affogare in uno dei tratti di costa più pericolosi della Sardegna, a Marina di Arbus, nel Medio Campidano. Poi Fernando Porcu, 60 anni, forse per la fatica, si è accasciato privo di forze sulla battigia ed è morto per arresto cardiaco nonostante diversi tentativi di rianimazione e l'arrivo dell'elisoccorso. Secondo le prime testimonianze, non ha esitato a buttarsi in acqua non appena ha visto le due giovani in balia delle onde. Si sarebbe sentito male quasi subito, appena entrato in acqua.

L'allarme è scattato alle 14.30. Il sessantenne, rendendosi conto che la figlia e le sue amiche erano in difficoltà tra le onde, si è immediatamente gettato in mare. Ha lottato per diversi minuti in acqua per trascinare a riva le tre ragazzine. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Villacidro e in base alle testimonianze raccolte fra i pochi bagnanti, l'uomo si è tuffato davanti alla spiaggia di Gutturu de Flumini, nel tentativo di raggiungere la figlia e un'amichetta nel mare agitato. Ma si è sentito male quasi subito ed è stato visto accasciarsi in acqua. Scattato l'allarme, i tentativi del 118 di rianimarlo sono stati inutili. Questa versione è stata confermata anche dal sindaco di Arbus, Andrea Concas, arrivato sul posto poco dopo la tragedia.

Una delle ragazzine è uscita da sola dall'acqua, mentre l'altra è stata portata in salvo da un altro bagnante. La figlia tredicenne della vittima, che aveva inalato acqua e che ha visto il padre dopo il malore, è stata trasportata dall'elisoccorso in ospedale a Cagliari per accertamenti.

Porcu era di Guspini, comune della provincia del sud Sardegna. "Siamo molto addolorati per la scomparsa di un nostro concittadino, sia per il modo in cui è successo sia per il fatto in sé. Siamo solo all'inizio dell'estate e questo fattaccio non ci voleva. Siamo vicini a tutti i parenti e familiari dello scomparso", ha detto il sindaco Giuseppe De Fanti.

