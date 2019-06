TRAGEDIA SENZA FINE – È MORTO A CHICAGO YOVANNY, IL NEONATO LETTERALMENTE STRAPPATO DAL GREMBO DELLA MADRE, UNA 19ENNE AL NONO MESE DI GRAVIDANZA, DA UNA FOLLE DI 46 ANNI E DAI SUOI COMPLICI CHE VOLEVANO METTERE LE MANI SUL PICCOLO – LA KILLER CON UNA SCUSA AVEVA ATTIRATO LA RAGAZZA NELLA SUA CASA, POI L’AVEVA UCCISA E SVENTRATA PER PRENDERSI IL BIMBO E…

Annalisa Grandi per "www.corriere.it"

il bimbo di marlen ochoa lopez e il marito 2

La morte di Marlen Ochoa-Lopez aveva sconvolto l’America. Una donna di 19 anni, incinta al nono mese di gravidanza, strangolata per strapparle il figlio. Oggi, a due mesi di distanza, il bimbo, che era sopravvissuto alla morte della mamma, si è spento in ospedale.

Il delitto

Marlen Ochoa-Lopez, 19 anni, era scomparsa alla fine di aprile da Chicago. Il suo corpo senza vita era stato trovato tre settimane dopo, a metà maggio, in un cassonetto della spazzatura. Marlen era stata uccisa da una donna di 46 anni, con la complicità della figlia e del compagno, che la 19enne aveva contattato tramite un gruppo di mamme su Facebook.

marlen ochoa lopez e il marito 1

La 46enne, Clarisa Figueroa, aveva promesso di regalare a Marlen vestiti per il bimbo che portava in grembo. Ma una volta arrivata lì, l’aveva strangolata, facendo però prima nascere il piccolo.

marlen ochoa lopez 3

Quindi aveva chiamato l’ambulanza, sostenendo di aver appena partorito. In realtà, ma si sarebbe scoperto solo settimane dopo, il piccolo non era suo, ma di Marlen, uccisa a 19 anni e al nono mese di gravidanza da una donna che «voleva assolutamente un altro figlio» dopo aver perso il suo.

La morte del bimbo

Una vicenda che aveva lasciato sotto choc l’intero Paese, e tutti si erano mobilitati per il piccolo Yovanny, sopravvissuto e ricoverato in ospedale con danni cerebrali. Il padre Yovany Lopez aveva postato una foto con il neonato, attaccato ai macchinari che lo tenevano in vita.

marlen ochoa lopez 2

Per qualche istante, in questi mesi, il piccolo aveva aperto gli occhi, e in alcuni momenti era riuscito a respirare autonomamente. Poi, il 14 giugno, l’annuncio della morte.

