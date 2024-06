TRAGEDIA SFIORATA A VERONA: UN 30ENNE SENZA FISSA DIMORA CHE DORMIVA IN UN CASSONETTO È FINITO NEL CAMION COMPATTA-RIFIUTI – L'AUTISTA DELL'AZIENDA MUNICIPALIZZATA CHE SI OCCUPA DI RACCOGLIERE LA SPAZZATURA PER FORTUNA SI È ACCORTO DELLA PRESENZA DELL’UOMO E HA BLOCCATO LA PALA MECCANICA POCHI ISTANTI PRIMA CHE VENISSE SCHIACCIATO – NON È IL PRIMO CASO DEL GENERE…

Estratto dell’articolo di Giorgia Cozzolino per www.larena.it

uomo trovato nel cassonetto dei rifiuti a Verona

Una nuova tragedia sfiorata. Un dramma scongiurato dalla prontezza di riflessi e dall'attenzione dell'autista di un mezzo di Amia, l’azienda municipale per la gestione dei rifiuti. Domenica 2 giugno, in via Cantarane, a Veronetta, un operatore dell'azienda di via Avesani stava eseguendo il suo giro mattutino di raccolta quando, dopo aver svuotato un cassonetto del secco all’interno del cassone del camion, ha notato qualcosa di strano e, d'istinto, ha bloccato la pala compattatrice che si era già messa in movimento.

Ma tra i sacchi di spazzatura, quello che per un attimo - dalle telecamere di sorveglianza del mezzo - gli era parso un pupazzo, si è animato rivelandosi un giovane tra i 30-35 anni, vestito di jeans e visibilmente scosso. A chi gli chiedeva cosa ci facesse nel cassonetto, ha candidamente risposto: «Io qui ci dormo».

uomo trovato nel cassonetto dei rifiuti a Verona

A fatica, arrampicandosi sui rifiuti, cercando di non incocciare la testa contro la pala meccanica che solo pochi istanti prima lo stava per stritolare, è poi riuscito a raggiungere la sommità del camion dei rifiuti e a scendere in strada. Al sicuro. [...]

Un fatto simile è accaduto solo poche settimane fa, il 22 aprile, in via Saliceto, in Borgo Venezia. Anche in quel caso, provvidenziale era stata la grande attenzione dell’addetto di Amia che, accorgendosi dal monitor di qualcosa di strano, aveva bloccato tutti i meccanismi salvando la vita a un senzatetto, poco più che ventenne, che era poi sgattaiolato via.

Non finì altrettanto bene nel febbraio del 2014 quando Adrian Agu Malin, cercando riparo in un container per la carta, in Corte Pancaldo, perse la vita a soli 41 anni quando si attivò il compattatore. [...]

uomo trovato nel cassonetto dei rifiuti a Verona cassonetto dei rifiuti a verona