14 ott 2022 18:22

UNA TRAGEDIA TIRA L'ALTRA - È MORTA LA MAMMA DI VICTOR STEEMAN, IL 22ENNE PILOTA OLANDESE SCOMPARSO MARTEDÌ SCORSO DOPO UN INCIDENTE DURANTE LA GARA DELLA SUPERSPORT 300 IN PORTOGALLO - LA DONNA, CHE È STATA STRONCATA DA UN ARRESTO CARDIACO, NON È RIUSCITA A REGGERE IL DOLORE PER LA MORTE DEL FIGLIO - MAVERICK VINALES, CHE L'ANNO SCORSO AVEVA PERSO IL CUGINO SEMPRE PER UN INCIDENTE IN GARA, ACCUSA LE REGOLE DEL CAMPIONATO: "LE MOTO SONO TROPPO PESANTI IN RAPPORTO A..."