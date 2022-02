TRAGEDIA VICINO AD AGRIGENTO: UN UOMO HA UCCISO IL FIGLIO 24ENNE SPARANDOGLI NOVE COLPI DI PISTOLA A DISTANZA RAVVICINATA NELLA PIAZZA DEL PAESE - LA VITTIMA, VINCENZO GABRIELE RAMPELLO, AVEVA PROBLEMI PSICOLOGICI - IL PADRE E' UN POLIZIOTTO IN SERVIZIO AL REPARTO MOBILE DI CATANIA: DOPO LA SPARATORIA SI E' SEDUTO SU UNA PANCHINA E LI' E STATO ARRESTATO DAI CARIBINIERI... - FOTO

Da Agrigentonotizie.it

omicidio in piazza a raffadali 3

Omicidio a Raffadali, in piazza Progresso. Ad essere ucciso, a colpi di pistola, è stato un ventiquattrenne del paese: Vincenzo Gabriele Rampello. Il presunto assassino è il padre del ragazzo: Gaetano, un poliziotto in servizio al reparto Mobile di Catania.

A quanto pare, sono stati esplosi almeno 9 colpi di pistola (perché tanti sono stati i bossoli ritrovati sul selciato), e anche a distanza ravvicinata. L'omicidio è avvenuto sotto l'impianto di videosorveglianza installato su piazza Progresso dal Comune. Telecamere che, di fatto, hanno ripreso ogni cosa. L'assassino è poi scappato.

omicidio in piazza a raffadali 2

Sul posto, si sono precipitati tutti i carabinieri della stazione di Raffadali e sono accorsi anche tutte le pattuglie dell'Arma del comando provinciale. I carabinieri sono riusciti, e in maniera fulminea, a stringere il cerchio su cosa sia effettivamente accaduto. Il ragazzo, a quanto pare, non stave bene, aveva dei problemi psicologici.

In piazza Progresso, appare evidente, vi sarebbe stata una nuova - forse l'ennesima - discussione con il padre che, ad un certo punto, ha estratto la pistola d'ordinanza ed ha iniziato a fare fuoco, uccidendo il figlio. Poi, il poliziotto in servizio al reparto Mobile di Catania si è spostato su una panchina, era verosimilmente in attesa di pullman di linea. Ad intercettarlo, bloccarlo, ed arrestarlo sono stati i carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Agrigento.

