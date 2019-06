TRAGIC INSTINCT - AVETE NOTATO CHE IL SESSO NEI FILM STA SCOMPARENDO? E LA COLPA NON È SOLO DEL METOO: SE IL MOVIMENTO HA SCATENATO L’ORDA DELLE FEMMINISTE INCAZZATE, CAMBIANDO PER SEMPRE I CONTRATTI E L’ARIA CHE SI RESPIRA SUL SET, CI SONO RAGIONI ECONOMICHE CHE STANNO MUTANDO PER SEMPRE IL VOLTO DI HOLLYWOOD E ANCHE SU NETFLIX LE SCENE DI EROTISMO SONO UNA RARITA'… (VIDEO)

Per decenni, nessun film hollywoodiano rivolto a un pubblico adulto era considerato completo se non c’era una scena di sesso. È sempre stato così da “Do not Look Now” a “Basic Instinct”. Eppure sembra che l'erotica stia morendo nel cinema mainstream.

Un'analisi pubblicata sul Washington Post la settimana scorsa ha osservato che il sesso sta scomparendo dal grande schermo e sta rendendo i film meno piacevoli. Quello che è emerso dai numerosi festival prodotti in Europa è che si passa da film come “Mektoub, My Love”, pieno di scene hot, a film per famiglie senza nemmeno un solo fotogramma in cui si veda del sesso o ci sia un accenno all’argomento.

«Oggi in un film mainstream orientato al pubblico adulto – ha scritto il Washington Post - la scena di sesso viene ampiamente dimenticata e ignorata, ricondotta ai margini come in molte generazioni fa».

Ma perché? Secondo gli accademici e gli osservatori della cultura hollywoodiana, le ragioni sono molteplici e suggeriscono che il business del cinema sta attraversando un profondo riallineamento delle priorità supportato da ampi cambiamenti culturali, politici e legislativi.

Secondo Stephen Galloway, editorialista dell'Hollywood Reporter, i cambiamenti sono principalmente economici: Hollywood non si può più permettere di produrre drammi a metà budget in cui si inseriscono scene di sesso. Oggi i film devono fare appello ai "quattro quadranti" - maschile e femminile, al di sopra e al di sotto dei 25 anni. «Non è un nuovo puritanesimo, Hollywood è sempre stata puritana. Riguarda l'economia – ha affermato Galloway - Includi il sesso e otterrai una valutazione 'R', e questo significa niente bambini: questo non porterà più un pubblico dei quattro quadranti».

Le attuali eccezioni riguardano i drammi musicali che coinvolgono l'amore omosessuale: testimoniano il successo il film drammatico di Elton John “Rocketman”, o il film biografico sui Queen “Bohemian Rhapsody”, che secondo quanto riferito, ha prodotto un giro di affari da un miliardo di dollari per i suoi produttori, il batterista e il chitarrista del gruppo.

Ma nessuna discussione sul sesso nel cinema nel 2019 può aver luogo senza riferimento al #MeToo, il movimento che ha portato profondi cambiamenti su ciò che le donne possono chiedere nei loro contratti. «Le donne si sentono meno costrette ad accettare la nudità e hanno il potere di dire di no» ha detto Galloway. Parte del cambiamento, è di nuovo un fatto economico. Le attrici, se sono fortunate, possono ottenere guadagni sfruttando la loro immagini per marchi di moda e bellezza ed entrambi richiedono un'attenta preparazione dell’immagine. Avere una scena di sesso su internet non è certo un tocco di raffinatezza.

I cambiamenti, ha continuato Galloway, si applicano allo stesso modo alla televisione, dove nonostante la maggiore libertà di contenuti offerta da Netflix e HBO, le classiche scene di sesso sono ancora una rarità. Ovviamente ci sono delle eccezioni e possono essere sorprendenti. È il caso del nuovo dramma adolescenziale condito da droga e sesso “Euphoria”, interpretato dall'ex stella della Disney Zendaya.

Secondo quanto riportato la scorsa settimana, Euphoria include nudità (incluse 30 scene di nudo maschile in un episodio), violenza (uno stupro che coinvolge una trans di 17 anni) e scene di sesso che prevedono soffocamento e uso di droghe, incluso il fatto che il personaggio di Zendaya va in overdose.

Ma liberare la ventiduenne Zendaya dalla prigione della Disney con una scioccante serie di formazione sull’età è controcorrente e non rispecchia quello che sta succedendo nel mondo del cinema dove l’atmosfera è cambiata.

La professoressa Linda Hirshman, autrice di “Reckoning”, un nuovo studio sugli abusi sessuali e le molestie che traccia le origini del movimento #MeToo, sostiene che le radici dell'attuale “umore sessuale” ha le sue basi nella restaurazione della monarchia britannica nel 1660.

Allora le donne salivano sul palco e venivano trattate come prodotti sessualmente disponibili. Più avanti di 300 anni «Hollywood – ha scritto Hirshman - era come il teatro inglese della restaurazione pompato di steroidi». O, disse in una occasione Marilyn Monroe, «Hollywood era come un bordello sovraffollato, una giostra con letti per cavalli».

Ma tornare ai giorni precedenti al 1660 potrebbe non essere quello che le attrici di oggi hanno in mente. Nella sua ricerca per “Reckoning”, Hirshman afferma che diverse attrici le hanno detto che, sebbene si oppongono al pressing per apparire nude, la nudità di per sé non è il problema.

«Si sono lamentate di essere state abusate dai loro co-protagonisti maschili durante le scene di sesso prima del movimento #MeToo – ha detto Hirshman - In alcuni casi, gli attori hanno approfittato per toccare dove non era necessario. Le attrici avrebbero già potuto citare in giudizio anni fa queste persone per essere state costrette a lavorare in un ambiente ostile. Certo, questo avrebbe segnato la fine della loro carriera e, naturalmente, non volevano sacrificare le loro ambizioni».

Hirshman crede che il punto di svolta sia arrivato nel 2016 con la causa di molestia sessuale intentata da Gretchen Carlson, giornalista di Fox News, contro il capo della sua rete, Roger Ailes: «Si tratta di una pietra miliare che ha contribuito a dissipare lo stigma di fare causa. Tutti hanno aperto gli occhi». Ma anche l'ambiente politico e legislativo conta: Hirshman, infatti, ha sottolineato come la California abbia leggi sull'uguaglianza dell'occupazione molto avanzate.

Le star femminili come Reese Witherspoon e Meryl Streep si sono unite per un'educazione alla parità sessuale, contribuendo a far emergere le molestie in un settore in cui il successo e il fallimento della carriera per aspiranti attrici sembrava passare per le mani e per i letti di produttori, registi e agenti, la maggior parte dei quali sono maschi.

«Forse la morte delle scene di sesso ha radici più profonde – ha concluso Hirshman - Possiamo ipotizzare che potrebbe essere la scintilla di nuovo potere che le donne hanno per porre limiti alla loro esposizione agli abusi».

