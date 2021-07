IL TRAGICO DESTINO DI PAOLA VISCARDI E MARTINA SVILPO, AMICHE APPASSIONATE DI MONTAGNA, MORTE ASSIDERATE A 4MILA METRI MENTRE TENTAVANO UNA SCALATA SUL MONTE ROSA - CON LORO C’ERA UN 27ENNE, UNICO SOPRAVVISSUTO, CHE HA LANCIATO L’ALLARME, SBAGLIANDO PERÒ LA POSIZIONE E “DEPISTANDO” LE RICERCHE: “IN CINQUE MINUTI È CAMBIATO IL METEO E CI SIAMO TROVATI NELLA BUFERA. RICORDO TANTO…”

«In cinque minuti è cambiato il meteo e ci siamo trovati nella bufera». Valerio Zolla, 27 anni, è l'alpinista di Pettenasco che assieme a Paola Viscardi e Martina Svilpo era sul Monte Rosa per compiere l'ascensione alla Piramide Vincent. Lui è l'unico sopravvissuto. Ha riportato gravi congelamenti alle mani ma è vivo. Parla al telefono dall'ospedale svizzero dove è ricoverato: «Ricordo tanto freddo, poi siamo stati raggiunti dai soccorritori».

LA RICOSTRUZIONE

Una tragedia dovuta al maltempo e a un ritardo nei soccorsi per via delle prime indicazioni sbagliate. Le due ragazze sono morte. Erano rimaste bloccate insieme all'amico sabato a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, a 4.150 metri di quota, e avevano chiamato i soccorsi. Squadre a piedi del Soccorso alpino valdostano sono salite nella notte e le hanno trovate.

Martina Svilpo, 29 anni, di Crevola d'Ossola, e Paola Viscardi, 28 anni, di Trontano, sempre nell'Ossola, anche se lavorava come insegnante oltre confine, a Bellinzona. I tre erano partiti sabato mattina per l'ascensione del Balmehorn, salendo a Punta Indren con gli impianti. Al ritorno, quando la bufera si era ormai scatenata e la visibilità non era buona, si sono ritrovati alla base della Piramide Vincent.

Non riuscendo a rientrare a valle hanno dato l'allarme: sono stati individuati da un sorvolo dell'elicottero del Soccorso alpino valdostano, ma il recupero è stato impossibile. E' così salito un gruppo di guide alpine a piedi dal rifugio Mantova. I tre sono stati raggiunti verso le 21: una scalatrice è morta pochi minuti dopo l'arrivo dei soccorritori mentre l'altra è stata trasportata al rifugio Mantova dove il medico ha tentato invano di rianimarla. Il loro compagno di cordata è invece stato trasportato in Svizzera dall'elicottero di Air Zermatt.

Le temperature non erano scese di molto nella notte. Alla Capanna Margherita, relativamente poco distante, il termometro era a -4°C. Nel pomeriggio però, sempre alla Capanna Margherita, il vento soffiava a 80 chilometri orari, abbassando dunque la temperatura percepita. Possibile quindi che in realtà si possa essere arrivati a meno 15 gradi circa. Le ragazze erano ben equipaggiate, ma, secondo i soccorritori, con un abbigliamento adatto alla montagna in buone condizioni, non se costrette a passare una notte all'addiaccio.

È stato Zolla a chiamare i soccorsi intorno alle 14.30 di sabato. Informazioni scarse, confuse. Ed è cominciato un pomeriggio di difficile organizzazione, poi un lungo silenzio telefonico, quindi di nuovo la chiamata di Valerio Zolla al crepuscolo che diceva: «Siamo sulla punta Giordani». In realtà i tre amici erano sulla Piramide Vincent, a quasi 4.200 metri, nella bufera. Sono stati raggiunti a piedi dal rifugio Mantova, 700 metri più in basso e trasportati al rifugio.

LE TELEFONATE

Dopo la prima chiamata di Zolla, trasferita al soccorso alpino valdostano con l'indicazione di una richiesta di aiuto al Balmenhorn, isola rocciosa di oltre 4mila metri nel ghiacciaio del Lys, è partita la prima squadra di soccorso a piedi. Le guide valdostane hanno compiuto un largo giro intorno all'isola rocciosa, poi hanno parlato con chi era nel rifugio. «Non siamo noi ad aver chiesto aiuto, non sappiamo nulla». È cominciata da quel momento l'attesa di nuove informazioni. Il numero della persona che chiedeva aiuto non rispondeva più, ma aveva una cifra invertita, poi i carabinieri di Gressoney sono riusciti a risalire al numero esatto e hanno contattato la famiglia Zolla.

A quel punto c'è stata la conferma che il giovane era in montagna. Le ricognizioni aeree erano impedite dalla bufera. Zolla è riuscito di nuovo a telefonare dando però un'indicazione errata, cioè di essere sulla Giordani, ma aggiungendo: «Vedo il Cristo delle Vette». La statua è sulla cima dell'isola rocciosa, il Balmenhorn. Di qui le guide hanno dedotto che in realtà i tre dispersi sono alla Piramide Vincent. E alle 19.30 sono partite le squadre. In tutto diciassette persone.

I RACCONTI

«Non si vedeva oltre la punta dei ramponi, si faceva perfino fatica a respirare nella bufera», hanno riportato i finanzieri di Cervinia. In più il buio e la nebbia che rifletteva le luci, ha aumentato le difficoltà per l'elicottero svizzero che ha tentato un complicato quanto pericoloso atterraggio. Nulla da fare. Quando i soccorritori hanno finalmente raggiunto i tre amici, la situazione era già disperata: le due ragazze erano al limite di sopravvivenza e incoscienti.