TRANS-EREDITIERI! - NATS GETTY, LA NIPOTE DEL MAGNATE DEL PETROLIO J. PAUL GETTY SPOSATA CON LA STAR TRANS GIGI GORGEOUS, HA ANNUNCIATO SUI SOCIAL LA SUA TRANSIZIONE DA DONNA A UOMO, MOSTRANDO LE CICATRICI DOPO L’OPERAZIONE DI RIMOZIONE DEL SENO: “HO TRASCORSO TUTTA LA MIA VITA NON IN SINTONIA CON IL CORPO IN CUI ERO NATO E IN CUI ERO STATO CONFINATO…”

Il miliardario Nats Getty ha iniziato la sua fase di transizione da donna a uomo e ha annunciato sui social la sua nuova vita da trans non binario dopo aver subìto un intervento chirurgico per rimuovere il seno. Getty, il cui nome di battesimo è Natalia, è la pronipote del magnate del petrolio J. Paul Getty e figlia della filantropa Ariadne Getty.

La 28enne modella e socialite, ora, ha deciso di condividere la sua nuova vita con una foto su Instagram che mostra le cicatrici sul petto. Getty, che ha parlato di una decisione “eccitante”, in un post su Instagram ha scritto: «Ho trascorso tutta la mia vita non in sintonia con il corpo in cui ero nato e in cui ero stato confinato con un aspetto esteriore che non corrispondeva alla mia mente o alla mia anima.

Fino a poco tempo fa non mi sentivo a mio agio ad ammetterlo a me stesso fino a quando non sono stato in grado di guardarmi dentro e riflettere veramente sul mio io autentico. Questo intervento è qualcosa che volevo da anni e non posso credere che finalmente avrò il petto che ho sempre sognato».

Getty ha aggiunto che la transizione fisica è una nuova fase e che si prenderà del tempo per «scoprire il mio io più autentico e quali pronomi si adattano meglio a me. Ma per ora, so che una cosa è certa che sono Nats. Ai miei fratelli e sorelle trans e alla mia famiglia non binaria: sono qui per te, sono qui con te e ti amo».

Getty è sposata con la star transgender di YouTube Gigi Gorgeous che ha postato una foto, aggiugendo: «Non riesco nemmeno a esprimere quanto sono felice e orgogliosa per te, Nats».

