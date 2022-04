TRANS GENERATION - NELLE SCUOLE DEL NEW JERSEY I BAMBINI DI 10 ANNI POTREBBERO SEGUIRE LEZIONI SUL SESSO IN CUI GLI VERRA' SPIEGATO CHE I BLOCCANTI DELLA PUBERTA' SONO UN MODO PER "GESTIRE" L'ADOLESCENZA PROBLEMATICA E CHE "MASTURBARSI POCHE VOLTE AL GIORNO" E' UN MODO PER ALLEVIARE LO STRESS - LE LEZIONI SARANNO ACCOMPAGNATE DAL ALCUNI VIDEO CHE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Animazione educazione sessuale nel New Jersey

Agli studenti di quinta elementare nel New Jersey potrebbe essere insegnato che i bloccanti della pubertà sono un modo accettabile per «gestire» l'adolescenza e masturbarsi «poche volte al giorno» è un modo salutare per alleviare lo stress.

I nuovi programmi, alcuni dei quali sono accompagnati da video animati, fanno parte di un più ampio curriculum di educazione sessuale e sanitaria K-12 adottato dal New Jersey Board of Education. I piani sono ora al vaglio dei singoli distretti scolastici dello stato.

Animazione educazione sessuale nel New Jersey 2

In una proposta di programma di lezione rivolta agli alunni di quinta elementare intitolata «È tutta questione di ormoni", agli studenti viene chiesto di guardare un video contenente un'animazione chiamata "Pubertà e gioventù transgender".

«Sia che ti identifichi come maschio, femmina, omosessuale di genere o qualcos'altro, sei perfettamente normale e ci sono molti modi per gestire la pubertà in modo che possa essere un momento divertente ed eccitante piuttosto che spaventoso o stressante», dice il video.

Il progamma del New Jersey

«Se ritieni di volere più tempo per esplorare come ti senti riguardo al tuo genere prima che il tuo corpo inizi a cambiare, è importante parlare con un genitore, un consulente, un terapeuta o un medico dei sentimenti riguardo al tuo genere», i dettagli del video.

«Dopo qualche discussione e consulenza, potresti essere indirizzato a un endocrinologo. Gli endocrinologi sono specializzati in ormoni e sono i più propensi a prescrivere bloccanti della pubertà a qualcuno che li vuole. I bloccanti della pubertà sono farmaci che impediranno al tuo corpo di cambiare».

Una deputata repubblicana, la senatrice di stato Holly Schepisi, ha definito i programmi «completamente esagerati con dettagli irritabili per i bambini piccoli». «Penso davvero che il New Jersey abbia perso la sua dannata testa», ha scritto.

Animazione educazione sessuale nel New Jersey 3

Un altro esempio di video rivolti agli studenti di quinta elementare solleva l'argomento della pubertà e dell'anatomia sessuale.

Il video, intitolato "Masturbation: Totally Normal", dice ai bambini che darsi piacere «poche volte al giorno» è un «modo fisicamente sicuro per esprimere i sentimenti sessuali».

Il video, animato in uno stile bizzarro da cartone animato, vede un ragazzo togliersi i pantaloni e poi mettersi sotto le lenzuola prima di prendere un fazzoletto. Il video è rivolto anche alle ragazze e promuove anche l'autogratificazione come «un modo per alleviare lo stress» e ritrae una ragazza che usa uno specchio portatile per esaminarsi.

Animazione educazione sessuale nel New Jersey 4

Gli studenti iscritti alle scuole pubbliche in tutto il New Jersey riceveranno queste lezioni sull'educazione sessuale e l'identità di genere dalla seconda elementare in poi a partire da settembre.

Gli studenti di quinta elementare potranno vedere un altro video animato chiamato «Cos'è l'amore comunque?» che affronta il tema degli orientamenti sessuali.

«Sebbene molte persone conoscano il proprio orientamento sessuale in tenera età, è comune anche a questa età sentirsi confusi sui propri pensieri e sentimenti su chi si trova attraente. In effetti, potresti trovarti a pensare a persone dello stesso sesso e del sesso opposto e non esserne sicuro», i dettagli del video.

Animazione educazione sessuale nel New Jersey 5

Un portavoce a nome delle Westfield Public Schools ha affermato che i materiali erano un "semplice elenco di risorse" piuttosto che una politica statale ufficiale.

Il progamma del New Jersey 3 Il progamma del New Jersey 2 Animazione educazione sessuale nel New Jersey 6